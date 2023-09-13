Спрос на склады в России бьет рекорды

Объем спроса на складскую недвижимость в России по итогам восьми с половиной месяцев 2023 года уже превысил исторический годовой максимум. Об этом рассказал член совета директоров, директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate (ex.JLL) Игорь Кротенков на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ». По его словам, сумма купленных и арендованных площадей в период с января по сентябрь 2023 года достигла 4,2 млн кв. м. При этом спрос в развивающихся хабах составил 922 тыс. кв. м, притом что ранее индикатор не превышал 400 тыс. кв. м. Спрос в Санкт-Петербурге установил исторический максимум, а спрос в Москве практически достиг годового рекорда 2021 года.

«2023 год по объему спроса уже превысил показатели рекордного 2021 года. При этом рекорды не только общие, но и региональные: стали активно развиваться ключевые и второстепенные региональные хабы за счет того, что растет электронная коммерция. Наши основные игроки, такие как Wildberries, Ozon, «ВсеИнструменты.ру», открываются во всех городах присутствия, тем самым обеспечивая региональный спрос. Спрос на развивающихся хабах более чем в два раза превышает показатели 2022 года»,— рассказал господин Кротенков.

Эксперт также отметил, что общее качественное предложение на рынке складской недвижимости в России сейчас составляет порядка 47 млн кв. м. При этом на Москву приходится около 57% этого объема, на Санкт-Петербург — 10%.

Как ранее писал «Ъ», повышенный спрос обеспечил складским площадям 1-е место по росту цен на рынке коммерческой недвижимости. За последний год стоимость таких объектов в среднем выросла на 67%, тогда как торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Эксперты уверены, что тренд сохранится из-за усиливающегося дефицита на складском рынке, роста ставок аренды и себестоимости строительства.