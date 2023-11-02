«Новые люди» предложили увеличить алименты до 50% прожиточного минимума

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму поправки, увеличивающие минимальный порог алиментов в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка (7 тыс. руб.). Кроме того, партия предложила продлить срок участия в программе по получению жилья молодым семьям. Об этом сообщила депутат от «Новых людей» Ксения Горячева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в ГД России Дмитрий Гусев и Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в ГД России Дмитрий Гусев и Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Ксении Горячевой, это более эффективные меры поддержки рождаемости, нежели запрет на аборты. «Фактически действующая редакция ст. 81 Семейного кодекса исходит из интересов родителя, который платит алименты, но никак не ребенка и тем более родителя, с которым ребенок живет»,— заявила она на заседании в Госдуме.

«Женщине будет проще принять решение о рождении ребенка, если она будет уверена, что в любом случае разделит ответственность с отцом»,— добавила она.

Кроме того, фракция предложила создать отдельную подпрограмму для молодых семей для получения жилья и увеличить срок участия в ней на пять лет после достижения родителями 35-ти летнего возраста, если они стоят в очереди на жилье больше пяти лет. Однако правительство поправки «Новых людей» не поддержало. По словам Ксении Горячевой, предложение получило поддержку региональных властей и вице-премьера Татьяны Голиковой.

По данным исследования НИУ ВШЭ, средняя сумма алиментов в России — 10,1 тыс. руб. Несмотря на это, 40% семей получает алименты в размере 5 тыс. руб. Средний размер прожиточного минимума по стране — 13,9 тыс. руб.

При этом 13% детей, которым положены алименты, не получают эти выплаты, следует из данных Росстата. По информации службы судебных приставов, в 2022 году в разработке находилось 1,6 млн судебных решений о взыскании алиментов на сумму 233 млн руб.

Анастасия Ларина