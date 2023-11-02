С неба на землю

В Министерстве обороны России заявили об успешном отражении налета на Крым шести беспилотников самолетного типа. Один из них, по информации ведомства, уничтожили над Черным морем, еще пять подавили над территорией полуострова. Как сообщили источники «Ъ», на этот раз незначительно пострадала гражданская инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны (МО) РФ, отечественные средства ПВО и радиолокационной борьбы уничтожили утром 2 ноября над акваторией Черного моря один украинский БПЛА самолетного типа, еще пять беспилотников перехватили над Крымом. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— уточнили в МО РФ.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, в сторону полуострова из Херсонской области двигались предположительно несколько летательных аппаратов. Обломки двух сбитых БПЛА позже обнаружили в поселке Первомайское на северо-западе Крыма рядом с частным жилым домом, в котором выбило стекла, и на поврежденной крыше мебельного павильона на городском рынке. Кровля загорелась, но пожарным удалось оперативно локализовать огонь.

Спустя некоторое время части еще двух БПЛА нашли в море у берегов курортного поселка Оленевка и в километре от села Портовое в Раздольненском районе республики.

В Минобороны РФ ранее сообщили о том, что силы ПВО 30 октября отразили над Крымом восемь ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ. В результате атаки, отметили в министерстве, один житель Севастополя получил незначительные травмы. Также из-за осколков были повреждены школа и жилые дома.

Александр Дремлюгин, Симферополь