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Средний чек в автосервисах в Нижнем Новгороде за год увеличился на 17%

Обслуживание автомобиля в Нижнем Новгороде за год подорожало на 17,2%. По данным на начало октября, средний чек в автосервисах составлял 6,9 тыс. руб., тогда как год назад — 5,9 тыс. руб., подсчитали аналитики 2ГИС и сети Fit Service в рамках исследования рынка авторемонтных услуг в городах-миллионниках России.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

По их информации, в Нижнем Новгороде 797 сервисов техобслуживания, на каждый приходится порядка 453 автомобилей. В соседних регионах нагрузка на автосервисы выше при меньшем количестве точек: например, в Казани 712 автосервисов, на каждый приходится по 539 машин, в Самаре — 696, каждый обслуживает в среднем по 532 автомобиля. Сам сервис у соседей тоже дороже: в столице Татарстана за год средний чек вырос почти на 40%, до 10 тыс. руб. (по темпам это первое место в топе городов-миллионников), в Самаре — на 20%, до 8,4 тыс. руб.

«Загруженность станций в России в целом очень высокая. Если сравнить данный показатель, например, с Германией или Китаем, то в данных странах цифры будут почти вполовину ниже», — комментирует результаты исследования директор Fit Service Татьяна Овчинникова, добавляя, что в условиях кадрового дефицита в авторемонтной отрасли «очередь на ремонт авто вполне может стать реальностью».

Людмила Аристова

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