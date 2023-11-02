Определен подрядчик по строительству новой улицы в Кронштадте за 495 млн рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга по итогам конкурса выбрал подрядчика для выполнения работ по строительству проектируемой улицы от Цитадельского шоссе до Цитадельской дороги в Кронштадте с разработкой рабочей документации. Контракт на сумму 495 млн рублей будет подписан с ООО СК «Орион Плюс», сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Согласно техзаданию, новая (пока безымянная) 650-метровая улица будет иметь две полосы движения, ее оборудуют тротуарами, велодорожкой, шумозащитным остеклением, освещением, ливневой канализацией и инженерными коммуникациями. Все работы должны быть завершены в сентябре 2025 года.

ООО СК «Орион Плюс» зарегистрировано в Петербурге в 1998 году. За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 9,1 млрд рублей при чистой прибыли в 161,9 млн рублей. В портфеле госзаказа значатся 128 контрактов на общую сумму 75,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Орион Плюс» за 2,9 млрд рублей также занимается ремонтом дорог в южных районах Петербурга.

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