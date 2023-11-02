Сбор гумпомощи для жителей Газы начнут в Татарстане с 3 ноября

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа начнется в Татарстане с 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.

«В соответствии с поручением Рустама Нургалиевича правительством республики определен центр для сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. Духовное управление мусульман республики совместно с фондом Красный Полумесяц (Египет) определили перечень необходимых товаров и продовольствия»,— сказала глава пресс-службы Лилия Галимова.

В частности, для отправки в Газу будут приниматься:

питание для детей (срок годности не менее месяца),

питание для взрослых,

средства гигиены,

средства ухода за детьми,

предметы быта.

Малогабаритные грузы можно доставить в офис движения «Ярдэм янэшэ» (уже занимается отправкой грузов для участников спецоперации РФ на Украине). Адрес: Казань, улица Патриса Лумумбы, 4, кабинет 112.

Крупные грузы будут принимать в Казани на Мазита Гафури, 46.

Кроме того, по словам Лилии Галимовой, открыт специальный счет благотворительного фонда «Ак барс созидание» в банке «Ак барс». Денежные переводы принимаются с пометкой «Для оказания помощи пострадавшим в секторе Газа».

Подробнее о решении оказать помощь населению Палестины — в материале «Ъ-Казань» «Нужно доставить груз до Египта».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"