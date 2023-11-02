В краевом правительстве мероприятия силовиков считают избыточными

В пресс-службе краевого правительства прокомментировали следственные действия силовых ведомств. «Ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляет всю необходимую информацию — это обычная практика. Причем по разному кругу вопросов. При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом» — говорится в размещенном сегодня в пермских СМИ официальном комментарии пресс-службы администрации губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, сегодня оперативники ФСБ провели выемки в краевой корпорации развития, а также в Агентстве новых технологий (подведомственная организация минкульта). По одной из версий, силовики интересовались документацией по финансированию мероприятий к 300-летию Перми.