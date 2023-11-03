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Грандам надавали по кубкам

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» потерпели болезненные поражения

Главными событиями этой недели в европейском футболе стали случившиеся одновременно крушения двух футбольных гигантов — немецкого и английского. «Бавария» вылетела из Кубка Германии во втором раунде, умудрившись проиграть на выезде представителю третьего дивизиона «Саарбрюкену», а «Манчестер Юнайтед», несколько дней назад уступивший — 0:3 — в чемпионате «Манчестер Сити», в 1/8 финала Кубка английской лиги был разгромлен с тем же счетом «Ньюкаслом».

Восемь поражений в 15 официальных матчах сезона могут подтолкнуть руководство «Манчестер Юнайтед» к увольнению главного тренера команды Эрика тен Хага

Восемь поражений в 15 официальных матчах сезона могут подтолкнуть руководство «Манчестер Юнайтед» к увольнению главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: Dave Thompson / AP

Восемь поражений в 15 официальных матчах сезона могут подтолкнуть руководство «Манчестер Юнайтед» к увольнению главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: Dave Thompson / AP

Кубок Германии

После поражения «Баварии» от «Саарбрюкена» все немецкие медиаресурсы, конечно, пытались оценить градус его сенсационности. Кубковые турниры всегда полны всяких интересных результатов, и мюнхенцы на собственном опыте знают, что оступиться в них можно в любой момент: это был их уже третий вылет во втором раунде за четырехлетний срок. Но все-таки в нынешнем имелось кое-что особенное. «Саарбрюкен» — это команда из третьего по рангу немецкого дивизиона, а клубам, не входящим в два топовых, «Бавария» не проигрывала уже более четверти века.

А еще раньше — почти полвека назад, в 1977 году — состоялся матч, про который разные немецкие издания обязательно вспоминали, комментируя кубковое ЧП. Может быть, лучший матч в скромной с точки зрения достижений истории «Саарбрюкена». Тогда он умудрился разнести пиковую «Баварию» с Францем Беккенбауэром и Гердом Мюллером со счетом 6:1. И вот новая аномалия.

Впрочем, у «Баварии» и ее тренера Томаса Тухеля под рукой было достаточно вполне веских отмазок. В стартовый состав мюнхенцев не попала куча лидеров — Гарри Кейн, Джамал Мусиала, Кингсли Коман, Леон Горецка. Кому-то Тухель дал отдохнуть перед важнейшим матчем в чемпионате против дортмундской «Боруссии», кто-то травмирован. А в самом начале игры повредил колено Матейс де Лигт, ключевой центральный защитник «Баварии», потеря которого, разумеется, не могла не ощущаться. Наконец, ей пришлось рубиться с «Саарбрюкеном» на, мягко говоря, специфическом газоне. Еще накануне матча мало кто сомневался, что его отменят: проливной дождь превратил поле в настоящее болото. Но система осушения поработала, и игру все-таки провели. Правда, держаться на ногах на скользком покрытии все равно было ужасно трудно, как и, например, точно пасовать. В общем, «Бавария» лишилась части своих козырей.

А «Саарбрюкен» между тем проявил поразительное упорство. Его футболисты уверенно шли в единоборство, часто отбирали мяч у соперников и часто бежали в контратаки. Они не обратили внимания на ранний пропущенный гол и на излете первого тайма дождались ошибки мюнхенцев, восстановив равновесие, а уже в компенсированное время Марсель Гаус принес им победу.

Кубок английской лиги

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд дома со счетом 0:3. И это тоже был повод порыться в архивах. Оказывается, такой серии у клуба не было аж с 1962 года. Но главное заключается в том, что она вполне укладывалась в печальный для манчестерцев тренд.

В прошлом сезоне они выглядели чрезвычайно многообещающе, как команда, готовая к большому прорыву. В текущем пока выглядят как команда, готовая сорваться в пропасть. У «Манчестер Юнайтед» теперь восемь проигрышей в 15 официальных матчах сезона. В чемпионате он плетется в хвосте первой десятки, а его игра постоянно провоцирует критику своей ненадежностью и инертностью. Во встрече с «Ньюкаслом», участником Лиги чемпионов, МЮ был ничуть не лучше, чем в минувший уикенд, когда его потрепал английский флагман «Манчестер Сити». О том, насколько закономерен был его провал в третьем по значимости внутреннем турнире, неплохо рассказывают цифры — например, количество ударов в створ ворот «Ньюкасла». Их у манчестерцев набралось всего два. По-настоящему серьезных шансов отличиться было примерно столько же.

Нет ничего странного в том, что после матча и Daily Mail, и The Guardian, и BBC рассуждали об устойчивости положения тренера клуба Эрика тен Хага, соглашаясь, что стул под ним шатается. А известные эксперты не сдерживали себя, описывая, как смотрится со стороны ситуация в команде. К примеру, Шей Гивен, бывший вратарь «Ньюкасла» и сборной Ирландии, говорил о том, что «разрыв» между игроками и тренерским штабом просто режет глаз. Сам тен Хаг, правда, старался бодриться и объяснял, что видит в сегодняшнем падении «вызов», который обязан принять, чтобы все исправить.

Алексей Доспехов

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