На Apple, TikTok и Wikimedia составлены протоколы за неудаление информации

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протоколы против Apple, TikTok и Wikimedia за отказ от удаления запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Компаниям грозят штрафы до 4 млн руб., рассказала пресс-служба суда агентству «РИА Новости».

Протоколы поступили в суд несколько дней назад. 30 октября и 1 ноября судья Надежда Киселева зарегистрировала их. В отношении фонда Wikimedia, которому принадлежит сайт «Википедия», зарегистрировано два протокола, против Apple и TikTok — по одному. Дата рассмотрения дел пока не назначена.

В августе Apple, TikTok и Wikimedia уже получали штрафы по этой статье. Причиной стало неудаление подкастов и статей о боевых действиях на территории Украины, а также четырех видео с демонстрацией ЛГБТ-контента.

Петр Бузлаев