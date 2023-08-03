Apple впервые оштрафована в России за неудаление информации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление подкастов из приложения Apple Podcasts на 400 тыс. руб. Это первый штраф для компании за неудаление информации в РФ.

Apple Distribution International LTD признана виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной по российским законам информации). Как передает «Интерфакс», во время слушаний сообщили, что нарушение связано с подкастами с «недостоверными сведениями о специальной военной операции» и с информацией, «направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической обстановки в РФ».

Назначенное наказание ниже низшего предела. Для юрлиц штрафы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ составляют от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. Судья объяснил, что учел доводы, представленные на заседании, но не усмотрел малозначительность правонарушений.

Защита Apple просила провести заседание в закрытом режиме, чтобы не допустить распространение коммерческой тайны. Суд частично удовлетворил это требование, удалив до оглашения постановления всех, кроме защитников компании.

Леонид Уварчев