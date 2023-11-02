В Краснодаре за 200 млн рублей построят крупный медицинский центр

Компания «Екатеринодар Инвест Строй» построит в Краснодаре медицинский центр площадью 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят около 200 млн руб., сообщил корреспонденту «Ъ-Кубань» директор по развитию компании Александр Сидоров на форуме застройщиков Mallpic в Сочи.

Центр будет расположен на территории строящегося ЖК «Гулливер» на улице Российская, 257/7. Здание будет иметь три этажа. В нем планируют разместить поликлинику, где будет предоставляться полный спектр медицинских услуг. В здании будет организовано педиатрическое отделение.

«Инвестиции в проект составят около 200 млн руб., но это только конструктив здания. Скорее всего, даже без учета отделки, технологического оборудования»,— уточнил господин Сидоров.

Сам ЖК достроят уже в следующем году, медцентр планируют сдать к 2025 году. Сейчас компания ищет арендатора для медцентра. Предполагается, что именно он закупит медицинское оборудование и выполнит внутренний ремонт. Часть этих затрат «Екатеринодар Инвест Строй» готов компенсировать, установив прогрессирующую арендную ставку.

Вячеслав Рыжков

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