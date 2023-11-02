Дачу Сталина в Подмосковье купила за 403 млн рублей компания из Кореновска
Компания «Консалтинг и право» из Кореновска Краснодарского края на торгах приобрела усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где проживал Иосиф Сталин. Фирма получит актив по начальной цене 403,4 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Дом.РФ».
Фото: «Дом.РФ».
Как указано в протоколе, ООО «Консалтинг и право» стало единственным участником аукциона.
В состав лота вошли комплекс административных зданий, окруженный липовым парком; бывшая усадьба фабриканта А. А. Руперта и правительственная дача до 1989 года на западе от поселка Вешки в Мытищах Московской области. С 1932 по 1934 годы на даче постоянно проживал Иосиф Сталин.
Общая площадь зданий составляет 3 786 кв. м, земельного участка — 38,4 га.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консалтинг и право» зарегистрировано в Кореновске в августе 2022 года. Бенефициаром указана Елизавета Миронова. Компания занимается деятельностью в области права. Выручка общества в 2022 году составила 23 тыс. руб., чистый убыток — 101 тыс. руб.
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