Дачу Сталина в Подмосковье купила за 403 млн рублей компания из Кореновска

Компания «Консалтинг и право» из Кореновска Краснодарского края на торгах приобрела усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где проживал Иосиф Сталин. Фирма получит актив по начальной цене 403,4 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дом.РФ». Фото: «Дом.РФ».

Как указано в протоколе, ООО «Консалтинг и право» стало единственным участником аукциона.

В состав лота вошли комплекс административных зданий, окруженный липовым парком; бывшая усадьба фабриканта А. А. Руперта и правительственная дача до 1989 года на западе от поселка Вешки в Мытищах Московской области. С 1932 по 1934 годы на даче постоянно проживал Иосиф Сталин.

Общая площадь зданий составляет 3 786 кв. м, земельного участка — 38,4 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консалтинг и право» зарегистрировано в Кореновске в августе 2022 года. Бенефициаром указана Елизавета Миронова. Компания занимается деятельностью в области права. Выручка общества в 2022 году составила 23 тыс. руб., чистый убыток — 101 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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