За двойной уход в самоволку рядовой получил 8 лет колонии

Томский гарнизонный военсуд вынес приговор рядовому Алексею Капранову за уход в самоволку дважды, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Военнослужащий, желая отдохнуть, самовольно покинул военную часть 6 декабря 2022 года. В начале апреля текущего года правоохранители разыскали его, после чего Алексея Капранова отправили в Юргу, где он был прикомандирован к воинский части. Однако в мае фигурант вновь самовольно покинул часть, сотрудники полиции разыскали его 10 июля.

Суд назначил военнослужащему 8 лет колонии общего режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что рядовой, проходящий военную службу в Кемеровской области, был осужден на 7 лет колонии строгого режима за самовольное оставление части. Военнослужащему в октябре прошлого года был предоставлен один день увольнения, однако в назначенное время он не прибыл. В феврале 2023 года рядовой добровольно явился в военную комендатуру.

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Александр Киселев