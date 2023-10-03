Красноярский военсуд приговорил рядового к 7 годам колонии за самоволку

Рядовой, проходящий военную службу в одной из воинских частей Кемеровской области, осужден на 7 лет колонии строгого режима за самовольное оставление воинской части (максимальный срок наказания – до 10 лет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военнослужащему в октябре 2022 года был предоставлен один день увольнения из части. Однако в назначенное время он из увольнения не прибыл. По данным Красноярского гарнизонного военного суда, фигурант дела проживал в Кузбассе, затем переехал в Красноярск. В феврале 2023 года рядовой добровольно явился в военную комендатуру.

Суд, вынося приговор, учел наличие у военнослужащего нескольких судимостей. Рядовой был взят под стражу в зале суда.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова