Gedeon Richter начала поставки в РФ аналогов препаратов для диабетиков

Венгерская Gedeon Richter начала поставки на российский рынок трех дженериков препаратов американской и швейцарской фармкомпаний MSD и Novartis. Речь идет о препаратах, которые назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови.

Gedeon Richter намерена поставить аналоги препаратов «Янувия» (ситаглиптин) от MSD, «Галвус» (вилдаглиптин) и «Галвус мет» (комбинация вилдаглиптина и метформина гидрохлорида) от Novartis. Об этом «Ведомостям» сообщил партнер венгерской фирмы, и это подтвердила сама компания.

MSD и Novartis ограничили деятельность в РФ на фоне военной операции на Украине, но продолжили поставки жизненно важных препаратов, сообщил газете гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Как утверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, американская компания не поставляет «Янувию» с октября 2022 года. Отгрузки «Галвуса» и «Галвуса мет» составили 2,8 млн и 560 тыс. соответственно за первые девять месяцев 2023 года. По оценке DSM Group, доля Novartis на российском рынке препаратов для лечения диабета второго типа составляет 15,2%, MSD — 3%, Gedeon Richter — 0,01%. Господин Беспалов ожидает, что венгерская компания может увеличить долю до 5% и более.

В январе—сентябре, по данным DSM Group, продажи гипогликемических препаратов (для снижения уровня глюкозы в крови) составили 65,6 млн шт., рост — 1,8%. В денежном выражении показатель вырос на 9,3%, до 38,7 млрд руб.

О нехватке медизделий для пациентов с диабетом — в материале «Ъ» «Диабету грозят федеральным проектом».

Леонид Уварчев