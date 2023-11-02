В Новосибирске расширят территорию кладбищ из-за дефицита мест захоронения

В Новосибирске увеличат территорию нескольких кладбищ из-за нехватки мест захоронения, сообщили «Ъ-Сибирь» в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

«Сейчас в Новосибирске резерв общественных кладбищ практически исчерпан. Эта проблема является чрезвычайно острой для города и требует скорейшего решения»,– отметили в горадминистрации.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте намерены увеличить территории «Заельцовского», «Северного», «Инского» и «Южного» кладбищ. Также для оптимизации территории в мэрии заявили, что будут построены колумбарии для погребения урн с прахом.

Ранее мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, согласно которому с 28 мая 2023 года тарифы на ритуальные услуги в муниципальных учреждениях будут проиндексированы. Так, стоимость за рытье стандартной могилы увеличилась на 7% до 6,4 тыс. руб. Рытье детской могилы выросло в цене на 170 руб. (2,1 тыс. руб.). Захоронение урны с прахом в колумбарной нише подорожает с 15,9 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб. Стоимость обустройства земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение размером 5/3 м, вырастет на 6 тыс. руб. до 77 тыс. руб.

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Александр Киселев