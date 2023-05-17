Власти Новосибирска намерены повысить цены на ритуальные услуги

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, согласно которому с 28 мая 2023 года тарифы на ритуальные услуги в муниципальных учреждениях будут проиндексированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Так, за рытье стандартной могилы вручную теперь нужно будет заплатить 6,4 тыс. руб., что на 7% или 500 руб. выше прежних расценок. Рытье детской могилы станет дороже на 170 руб. (2,1 тыс. руб.). Захоронение урны с прахом в колумбарной нише (военный квартал) подорожает с 15,9 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб. Стоимость обустройства земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение размером 5/3 м, вырастет на 6 тыс. руб. до 77 тыс. руб.

Согласно документу, новые тарифы будут действовать до 1 июня 2026 года.

По данным Новосибирскстата, в марте 2023 года объем ритуальных услуг, оказанных населению, снизился на 23,2% к аналогичному периоду 2022 года и составил 99,2 млн руб.

Год назад участники рынка ритуальных услуг в регионе сообщали, что на финансовых показателях серьезно отразился рост закупочных цен на материалы: дерево, металл, материалы для надгробий. Тогда сообщалось, что оборот предприятий сферы ритуальных услуг в Новосибирской области в январе–марте 2022 года, по данным Новосибирскстата, составил 346,7 млн руб. (+ 41,5% к показателям первого квартала прошлого года).

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Лолита Белова