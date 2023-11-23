Прогулка по Петербургу

С 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ проходит выставка-форум «Россия». В ней принимают участие все 89 регионов страны, демонстрирующие свои достижения в разных областях. Не обошлось и без обширной экспозиции, посвященной Санкт-Петербургу. Она рассказывает о важнейших событиях в истории города, инновационном и научном потенциале, которые влияют на развитие мегаполиса сегодня. На официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru был создан информационный раздел, где каждый может следить за работой форума, актуальными новостями, а также узнавать расписание проходящих на стенде мероприятий. Например, 23 декабря, в День Санкт-Петербурга, посетителей ждет интересная программа.

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Девизом экспозиции выбран слоган «Петербург — город, где рождается хорошее настроение». В Северной столице в любом сезоне есть что посмотреть. На стенде помогут определиться с выбором туристического маршрута, предоставят подробную информацию о достопримечательностях и экскурсиях, расскажут о последних новостях города. Один из лучших способов узнать Петербург — обойти его пешком. Строгая классическая архитектура выглядит выразительно и днем, и ночью. Всегда впечатляет берег Финского залива и Парк 300-летия Санкт-Петербурга с эффектными видами на стадион «Газпром Арена», Яхтенный мост и небоскреб «Лахта Центр». Для семейной прогулки на весь день подойдет Кронштадт и музейно-исторический парк «Остров фортов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга

Фото: Предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга Виды Санкт-Петербурга

Фото: Предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Важная часть планируемого путешествия — культурная программа. Петербург — это не только Эрмитаж, но и десятки музеев на любой вкус. Среди них Музей Фаберже, Музей прикладного искусства Академии Штиглица, Эрарта с ее богатейшей коллекцией современных художников. Туристам с детьми предлагается посетить «Гранд Макет Россия», музей «Вселенная воды» и Музей железных дорог России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга

Фото: Предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга Виды Санкт-Петербурга

Фото: Предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Город развивается динамично — в нем появляются новые инфраструктурные объекты, при этом бережно сохраняется историко-культурное наследие. Благодаря такой синергии Петербург остается лидером в сфере туризма. Только за последние девять месяцев город посетили около 7,8 млн человек — это немногим меньше, чем за весь 2022 год (8 млн). Позитивную статистику подтверждают и рейтинги: по данным популярных туристических сервисов и оценкам туроператоров, Санкт-Петербург неизменно входит в топ-3 самых востребованных направлений в России по количеству бронирований в любом сезоне.

Ужин над Босфором

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Для тех, кто планирует провести новогодние каникулы в Турции и посетить Стамбул,— предложение от отеля уровня пять звезд CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul отметить новогоднее торжество на самой большой панорамной террасе в городе Izaka Terrace с видом на Босфор. Здесь всегда оживленно. На бронирование столов выстраиваются очереди. В меню — блюда со всех уголков планеты: от сытных кебабов турецкой и ближневосточной кухни до легких средиземноморских морепродуктов, закусок и японских суши. Для проведения больших праздников задействуется дополнительное пространство Bosphorus Terrace, в обычные дни закрытое для широкой публики, где установлено концертное оборудование, проводятся выступления музыкантов. Для организации камерных ужинов в ресторане есть две VIP-комнаты.