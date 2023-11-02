Тайна основателя «Спартака»: что общего у генеалогии и спорта?

Историк и журналист Станислав Гридасов к собственной неожиданности выяснил дату рождения Николая Старостина и поставил точку в спорах о возрасте основателя «Спартака». Запись в метрической книге нашлась благодаря искусственному интеллекту. Почему дата рождения имела большое значение? С какими сложностями сталкиваются историки и генеалоги? И чем изучение семейной истории напоминает большой спорт? Об этом — в новом эпизоде подкаста «Откуда родом».