Бастрыкин отстранил от должности главу СУ СКР по Самарской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на время отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Галиханов

Фото: СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов

Фото: СУ СКР по Самарской области

В региональном ведомстве комиссия из центрального аппарата СКР проведет служебную проверку после того, как Александр Бастрыкин раскритиковал работу следователей по инцидентам с мигрантами.

Проверка будет проводиться с 7 по 17 ноября и коснется всех направлений работы ведомства. Акцент будет сделан на проверку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Сабрина Самедова, Самара