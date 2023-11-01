Производитель бронеавтомобилей из Татарстана выкупил имущество «Мотовилихи»

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО «Ремдизель» (Татарстан). 21 сентября компания предложила за лот 1,3 млрд руб. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако, судя по подписанию договора, этого не произошло.

Согласно документам, имущественный комплекс продан по меньшей цене — 1,276 млрд руб. Цена по договору отличается в меньшую сторону в связи с уменьшением размера дебиторской задолженности ООО «Тепло-М», ООО МГМ и ЗАО СКБ (дочерние предприятия МЗ) на дату заключения договора, пояснил конкурсный управляющий банкрота.

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». 100% долей общества принадлежали столичному ООО ССК. 99,95% долей в этой компании контролируется бывшей телеведущей телеканала КамАЗа Людмилой Трейстман, которую местные СМИ до сих пор называют бенефициаром АО «Ремдизель».

ПАО «Мотовилихинские заводы», один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране, было признано банкротом в марте 2018 года. Машиностроительный холдинг занимается производством и ремонтом реактивных систем залпового огня, ствольных самоходных и буксируемых артиллерийских установок. Также компания изготавливает спецстали и оборудование для нефтегазовой отрасли.

Сейчас производственная деятельность в сфере оборонной продукции сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а гражданской — в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». На момент введения конкурсной процедуры задолженность общества составляла около 17,6 млрд руб. Основным кредитором должника является «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»).

Вячеслав Суханов, Пермь