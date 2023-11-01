Глава Татарстана Минниханов поручил собрать гумпомощь жителям сектора Газа

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Как сообщила глава пресс-службы раиса Лилия Галимова, такое поручение вызвано «обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Слова Лилии Галимовой приводит агентство «Татар-информ». Согласно материалу агентства, сбор гуманитарной помощи будет организован правительством совместно с предприятиями и жителями Татарстана. За организацию сбора гумпомощи будет отвечать заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжаются с 7 октября. По последним данным, при нападении боевиков на территорию Израиля погибли 1400 человек и более 200 были взяты в заложники. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа в ходе атак израильской армии погибли более 8,5 тыс. человек. По словам официального представителя ЮНИСЕФ Джеймса Элдера, в секторе Газа погибли около 3,5 тыс. детей.