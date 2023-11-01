РБК: АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились к властям из-за удорожания логистики

Российские автоконцерны АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбой разрешить ситуацию с удорожанием логистики при доставке автомобилей с заводов в дилерские центры, сообщил РБК со ссылкой на источники. Обе компании подтвердили РБК наличие такой проблемы, но не прокомментировали обращения в министерства.

По словам источника РБК, повышение цен на перевозку готовой продукции связано с дефицитом автовозов, сложностями ввоза такой техники по параллельному импорту, а также с кадровым дефицитом среди водителей техники. «В результате тарифы на такие перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза»,— уточнил собеседник издания.

В АвтоВАЗе журналистам РБК рассказали, что рост цен на рынке логистических услуг действительно наблюдается, в связи с чем компания рассматривает несколько способов компенсировать такие затраты. В материале издания уточняется, что представитель компании не ответил на вопрос о повышении на этом фоне цен на автомобили.

В «Соллерсе» заявили, что проблема с удорожанием логистики ярко проявилась во второй половине текущего года. Там отметили, что из-за повышения цен Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) ввел надбавку 50 тыс. руб. на один автомобиль марки для дилера. В компании уточнили, что эта надбавка включена в прайс-лист, но рекомендованная розничная цена моделей УАЗ не изменена. Представитель «Соллерса» отметила, что без дополнительной надбавки машину можно заказать напрямую у завода, в этом случае машину надо будет ждать от трех до шести месяцев.

В июле стоимость автоперевозки грузов выросла на 38% при увеличении спроса на 61%. Тогда перевозчики сообщали о спросе на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватало водителей и техники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фурный интерес».

Полина Мотызлевская