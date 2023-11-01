Александр Зверев оштрафован на €450 тыс. за домашнее насилие

Девятая ракетка мира Александр Зверев из Германии оштрафован судом Берлина за нанесение телесных повреждений женщине в мае 2020 года. Речь идет о модели Бренде Патеа, которая раньше встречалась с теннисистом, а в марте 2021 года стала матерью их дочери Майлы. Решение суда датируется 2 октября, сумма наказания составляет €450 тыс. Правда, Schertz Bergmann, юридическая фирма, которая в этом деле представляет интересы Зверева, уже заявила, что по отношению к ее клиенту были допущены процессуальные нарушения, а сам он, имея на руках показания медицинских экспертов, свидетельствующие в его пользу, отвергает все обвинения и будет подавать апелляцию. Согласно информации АР, по всей видимости, дело придется передать на рассмотрение в окружной суд Тиргартена, где дополнительно будут выслушаны мнения заинтересованных сторон.

В физическом насилии по отношении к женщине Зверев обвиняется не в первый раз. Ранее абьюз инкриминировала ему другая бывшая подруга — Ольга Шарыпова. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) инициировала специальное расследование по этому поводу, однако в октябре 2021 года оно было прекращено «за отсутствием достаточных доказательств».

Евгений Федяков