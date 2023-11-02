Взятка шестилетней выдержки

В Красноярском крае задержан Александр Глисков, возглавляющий фракцию ЛДПР в законодательном собрании. Его подозревают в получении еще несколько лет назад взятки в особо крупном размере. Политологи сходятся во мнении о том, что если вина депутата будет доказана, политическая сцена в Красноярском крае лишится популярного и независимого политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александра Глискова подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Главу фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александра Глискова подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александр Глисков был задержан в Красноярске утром 1 ноября. На видео, распространяемом в Telegram-каналах, политик в сопровождении нескольких человек в штатском заходит в квартиру в многоэтажном доме около 10:30, а спустя примерно два часа все выходят. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ один из лидеров регионального отделения партии депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский, в первой половине дня обыск начался и в кабинете господина Глискова в региональном парламенте.

В конце дня Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Красноярского края по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом фамилия депутата не названа. События, о которых сообщает управление, произошли с декабря 2016-го

по май 2017 года. Согласно версии следствия, подозреваемый получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». В деле отмечается, что депутат угрожал взяткодателю увольнением. Какие у него были для этого возможности, следователи не уточняют. Размер взятки, которая фигурирует в деле, силовики не называют. По ч. 6 ст. 290 УК РФ она превышает 1 млн руб., а обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, правоохранительные органы проинформировали парламент региона о задержании депутата.

Уроженец Эвенкии Александр Глисков — один из самых известных красноярских политиков. Юрист по образованию, он в 2006–2013 годы являлся управляющим партнером адвокатского бюро. В 2008 году впервые был избран депутатом красноярского горсовета по списку ЛДПР, а спустя пять лет повторно, но уже в одномандатном округе. В муниципальном парламенте в 2013–2016 годы Александр Глисков занимал пост вице-спикера.

Затем политик дважды избирался депутатом краевого заксобрания (впервые — в сентябре 2016-го), где возглавил партийную фракцию. В нее входят четверо депутатов, но один из них — вице-спикер Сергей Натаров — уже почти два года находится под стражей. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в декабре 2021 года его задержали во время расследования масштабных хищений в ходе северного завоза в город Игарку. Это уголовное дело направлено в суд.

В сентябре 2023 года 50-летний Александр Глисков баллотировался в губернаторы. Он набрал 11,23% голосов, уступив только единороссу Михаилу Котюкову, который был избран губернатором.

Согласно декларации, опубликованной на сайте заксобрания, в 2021 году Александр Глисков заработал более 3,6 млн руб. Депутату принадлежали половина земельного участка площадью 34 кв. м и половина гаража площадью 25,8 кв. м. В графе сведений о доходах его жены стоит прочерк, собственного жилья и автомобиля, согласно отчетности, у супругов Глисковых нет. В пользовании семьи находится квартира площадью 94 кв. м.

«Александр Александрович всегда отстаивает интересы жителей Красноярского края. В данный момент причины задержания нам не известны, но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым»,— отреагировал на происшедшее региональный партийный Telegram-канал «Глисков и команда». Помощник Александра Глискова депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев выразил уверенность, что «все будет хорошо». В пресс-службе ЛДПР на запрос „Ъ-Сибирь“ до конца дня не ответили.

Ситуацию прокомментировали ряд коллег Александра Глискова по заксобранию. «Лучи поддержки Сан Санычу, но, конечно, никому не пожелаешь оказаться в подобной ситуации. Как известно, пока человек не обвинен судом, он невиновный»,— напомнил в своем Telegram-канале депутат от партии «Новые люди» Денис Терехов, назвавший господина Глискова «вторым по популярности политиком» Красноярского края. Впрочем, вероятность того, что лидер фракции ЛДПР действительно виновен, он исключать не стал.

В свою очередь, единоросс Алексей Кулеш выразил сожаление по поводу ущерба, нанесенного репутации заксобрания, поскольку «подтверждаются обвинения в вымогательстве, коррупции, взяточничестве».

Политологи уверены, что если вина Александра Глискова будет доказана, это приведет к значительным переменам на красноярской политической сцене. «Безусловно, дело в отношении самого яркого оппозиционного политика региона не может не быть политическим. Глисков фигура в краевом политическом пространстве весомая»,— заметил политический консультант Алексей Аксютенко. По его мнению, если дело дойдет до суда, то «в Красноярском крае не останется никакой оппозиции». «Глисков — единственный из оппозиционных политиков, кто одновременно является и популярным, и не управляемым из администрации края. С его уходом поляна будет „зачищена“ на 100%, что, собственно, полностью соответствует нынешним федеральным установкам»,— также полагает глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов. По его мнению, судьба регионального отделения ЛДПР хоть и не сразу, но тоже будет «печальной». «Там много потенциально неплохих политиков, но никто из них, увы, не лидер, а партия без яркого лидера — история без перспективы»,— пояснил он.

Валерий Лавский, Константин Воронов