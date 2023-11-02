Искусственный интеллект вызывают в школу

О переходе на проверку домашних заданий российских школьников искусственным интеллектом (ИИ) речи пока не идет, заверили вчера “Ъ” в Минцифры. Так в ведомстве отреагировали на начавшуюся в российском обществе оживленную дискуссию на эту тему. Ранее правительство РФ утвердило новое стратегическое направление в области цифровой трансформации образования до 2030 года, в котором говорится о возможном внедрении автоматизированной проверки «домашки» с использованием ИИ. О том, что на «стратегических сессиях» обсуждается возможность проверки школьных заданий в автоматическом режиме, рассказал на прошлой неделе и заместитель главы Минцифры Олег Качанов. В Минпросвещения эту тему пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далеко не все участники образовательного процесса готовы проголосовать за то, чтобы искусственный интеллект протянул руку помощи российским учителям

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Далеко не все участники образовательного процесса готовы проголосовать за то, чтобы искусственный интеллект протянул руку помощи российским учителям

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Правительство России утвердило новое стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, призванное достичь «высокой степени "цифровой зрелости" сферы образования». В опубликованном в конце октября на портале образовательных стандартов высшего образования документе, в частности, говорится о необходимости до 2030 года обеспечить всех участников образовательного процесса равным доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту, предоставить возможность автоматизированных подбора и поступления в общеобразовательные организации, а также привлечь «экспертные системы искусственного интеллекта для автоматизации проверки домашних заданий и планирования образовательных программ».

Первым на тему автоматизации проверки домашних заданий, отметим, на Всероссийском форуме информатизации ПРОФ-IT в Новосибирске в минувшую пятницу высказался заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов. Чиновник рассказал, что ведомство разрабатывает перспективные показатели региональных информационных систем в сфере общего образования (одна из уже работающих систем — «Московская электронная школа»). «Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях,— это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме,— поделился господин Качанов, которого цитирует "РИА Новости".— Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования (информационных систем в сфере общего образования.— “Ъ”). Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно».

Идея привлечь ИИ к такой щепетильной задаче вызвала оживленную дискуссию в российском обществе. Так, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, как сообщил ТАСС, уже обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой отказаться от нововведения и попросила изложить официальную позицию ведомства по этому вопросу.

«Домашнее задание — это не только проверка цифр и букв, это также замечания учителя, которые выражают отношение и индивидуальный подход педагога к каждому ребенку,— объяснила вчера “Ъ” глава профильного думского комитета Ольга Казакова.— Индивидуальный подход невозможно заменить машиной». Госпожа Казакова ожидает «конкретных предложении», как высвободить время, которое учитель тратит на «механическую» проверку работ в пользу живого общения с учениками, когда они появятся, депутаты приступят к рассмотрению, опираясь на мнения всех участников образовательного процесса.

«Окончательное решение о применении искусственного интеллекта в сфере образования будет приниматься только совместно с экспертами, педагогами и родителями»,— заверили “Ъ” в Минцифры. Впрочем, подробностей процесса и сроков внедрения новых технологий на запрос издания в ведомстве не привели. «Сейчас мы думаем над тем, какие перспективные показатели могли бы быть в будущем включены в требования к региональным системам,— осторожно заметили в пресс-службе Минцифры.— Например, это могла бы быть доля автоматически проверяемых домашних заданий. Но и в этом случае искусственный интеллект должен лишь помогать педагогу, выдавая предварительные результаты для принятия им окончательного решения. О переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет». Там лишь добавили, что «Минцифры совместно с Минпросвещения будут поднимать планку требований к региональным информсистемам в сфере общего образования, чтобы задавать новый уровень качества цифровых сервисов в образовании в горизонте 2025–2030 годов».

“Ъ” направил запрос в Министерство просвещения, но ответа пока не получил.

Член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с “Ъ” выразил уверенность, что инициатива никогда не «заработает» в системе российского образования, ведь цель домашней работы связана в первую очередь не с оценкой знаний, а с необходимостью понять, что вызывает непонимание у школьников. «Домашнее задание — это часть работы совместной и ученика, и учителя. Можно предложить ее (автоматическую систему проверки домашних работ.— “Ъ”) учителям, можно получить госзаказ на ее разработку и внедрение и потратить много денег. Но это предложение никакого отношения к реальным проблемам школы не имеет»,— сказал он.

«Без искусственного интеллекта и специальных программ не справиться,— напротив, настаивает профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.— С его помощью можно добиться индивидуализации как пути достижения образовательных результатов, так и увеличения пространства выбора. То есть появится возможность индивидуализировать образовательную программу каждого ученика, а не только профильных групп».

Эмилия Габдуллина