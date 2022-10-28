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Коммерсантъ FM
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Парты в цифровом измерении

Счетная палата проанализировала цифровую трансформацию школ

Счетная палата оценила ход цифровизации российских школ в 2016–2021 годах. Среди положительных изменений отмечен рост количества школ с высокоскоростным интернетом и повысившийся уровень их технического оснащения. Однако при этом насыщение школ техникой сопровождается дефицитом специалистов, способных развивать IT-решения, отметили госаудиторы. Эксперты, комментируя отчет СП, отмечают, что пока цифровизация школ вызвала скорее негативное отношение большей части педагогического сообщества, так как не облегчила работу учителей, а увеличила нагрузку на них.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Счетная палата РФ представила отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования». СП сообщает, что из федерального бюджета на внедрение цифровых технологий в школы за эти годы было направлено 71,8 млрд руб. В итоге зафиксировано повышение уровня технической оснащенности среднего образования. С 2016 года количество школ с максимальной скоростью доступа к интернету выросло в 3,7 раза, число персональных компьютеров увеличилось на 28%. Выросло количество школ, использующих системы электронного документооборота, электронные журналы и дневники.

В отчете отмечается, что внедрение цифровых технологий в сферу образования по-прежнему ориентировано в основном на обеспечение технической оснащенности школ. Однако пандемия и переход к дистанционному обучению по-новому поставили вопрос о целях цифровой трансформации общего образования. К системным проблемам, замедляющим цифровизацию в этой сфере, в Счетной палате относят вопрос стратегического целеполагания — отсутствие единого отраслевого документа, в котором были бы зафиксированы принципы, приоритеты и задачи цифровой трансформации школ. Кроме того, в федеральном законодательстве отсутствует единый подход к определению понятия «цифровая образовательная среда». Еще одна проблема — нехватка кадров для развития технологических решений. В СП считают необходимым привлекать в школы технических специалистов и ввести в них позицию замдиректора по информатизации и внедрению цифровой образовательной среды.

Отметим, что на российском рынке труда — нехватка IT-специалистов, и в этих условиях школы вряд ли могут конкурировать за подобные кадры. По словам президента кадрового портала Superjob Алексея Захарова, в целом можно отметить, что на IT-рынке много специалистов начального уровня, «но чем выше требования к кандидатам, тем нанимать их сложнее; в синиорах (старший разработчик.— “Ъ”) сейчас точно есть дефицит». Только за последний месяц, по статистике портала, вакансий в сфере IT и телекоммуникаций стало больше на 15%.

Ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова отмечает, что изменения в учебном процессе во многом не происходят из-за отсутствия рамочного понимания того, что такое цифровая образовательная среда, что в ней должно быть обязательно и как она должна работать: «В это понятие должны быть включены не только инфраструктурные вещи, но и содержательные и методические, должны быть другими учебные цифровые пособия». По ее словам, сейчас нет даже рамок того, какой минимум оборудования должна иметь школа. Отсутствие системного подхода тормозит изменения, в том числе создавая негативное отношение учителей к цифровой трансформации. «Вместо облегчения их труда за счет технологий часто происходит дублирование работы, когда учитель должен заполнить как электронные дневник и журнал, так и их бумажные версии, то есть мы нагружаем их еще больше»,— говорит эксперт.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова подтверждает, что для учителей цифровизация школьного образования пока обернулась ростом нагрузки. «Из-за рассогласования действий госзаказчиков сейчас преподаватели вынуждены регулярно вручную переносить данные о себе, учениках и учебном процессе с одной цифровой платформы на другую, что требует массы времени»,— говорит она. Кроме того, внедрение цифровых образовательных платформ косвенно привело к росту нагрузки в виде требований пройти обучающие курсы. По ее словам, если раньше программы повышения квалификации были очными и могли занимать неделю в течение полугода, то теперь за этот же срок учителям предлагается пройти до 10–15 онлайн-курсов по 30–40 часов каждый.

Венера Петрова, Анастасия Мануйлова

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