Рояль застрял в кустах

Некоторые российские фабрики музыкальных инструментов сокращают производство из-за сложностей с поставками комплектующих и материалов, другие — экспорт за рубеж, который ранее составлял до 50% их выручки. Минпромторг планирует пересмотреть стратегию развития отрасли до 2030 года, которая была утверждена в 2021 году. Участники рынка надеются на включение отрасли в реестр «креативных индустрий» — это позволит получить дополнительные гранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” российские производители музыкальных инструментов отмечают сложности с поставкой зарубежных комплектующих в РФ, логистикой, а также расширением производственных площадей. Так, на фабрике роялей и пианино «Аккорд» производство роялей за девять месяцев год к году сократилось на 40%, до 22 единиц, пианино — на 17%, до 195 единиц. «Из-за нерегулярных поставок европейских компонентов (механика, клавиатуры) их пришлось заменить на китайские»,— уточняет коммерческий директор фабрики «Аккорд» Екатерина Елисеева. «По материалам — наиболее важны итальянские лаки, и тут мы постепенно переходим на других производителей»,— добавила она. «Аккорд» планирует воспользоваться господдержкой: локализовать запчасти для пианино и роялей с помощью программы стимулирования производства комплектующих.

В Resonance Harps (единственный в России производитель концертных педальных и леверсных арф) сказали, что сохраняют средний режим выпуска: за девять месяцев компания выпустила порядка 30–45 педальных арф и порядка 70 леверсных. Однако там отметили, что поставки инструментов для ЕС практически прекратились. Доля экспорта в выручке компании с 2019 года составляла 50%, арфы поставлялись в Великобританию, Японию, Австралию, Чехию, Францию, США и другие страны, уточнил гендиректор компании Андрей Мартыненко. Он пояснил, что текущие проблемы с экспортом вызваны ограничениями банковских переводов.

В «БалалайкерЪ» (выпускает балалайки, колесные лиры и музыкальные аксессуары) производительность выросла на 23–24% за девять месяцев год к году, мануфактура выпустила на начало третьего квартала 2,6 тыс. единиц инструментов, рассказали в компании. Представитель фабрики рассказал, что часть механики пришлось заменить на китайскую. Но главное — компании не хватает производственных площадей. «Это сильно сковывает, а промышленную ипотеку нам получить не удается»,— говорят в компании.

Программа промышленной ипотеки запущена в 2022 году. В апреле 2023 года программу расширили: получить льготный кредит можно не только на покупку недвижимости, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию производства.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что пока не получали обращений от производителей музыкального оборудования для расширения перечня продукции в рамках импортозамещения. В министерстве добавили, что для развития отрасли в 2021 году утверждена стратегия развития индустрии инструментов и музыкального оборудования до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации до 2024 года. «Но учитывая изменение ключевых рынков, политической ситуации, а также макроэкономических показателей, показатели стратегии и меры поддержки потребуют корректировки»,— отметили в министерстве. Это касается показателей, характеризующих экспорт российской промышленной продукции, уточнили в Минпромторге.

Участники рынка надеются на включение отрасли в реестр «креативных индустрий», что должно значительно упростить подачу заявок на программы поддержки.

Юлия Юрасова