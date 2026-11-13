Песков о готовности к диалогу с Европой и гуманитарной миссии в Константиновке
О гуманитарной миссии в Константиновке
Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия в Константиновке будет проведена под руководством омбудсменов России и Украины при мониторинге СМИ из США и других стран.
Россия утверждает, что именно ВС РФ контролируют Константиновку.
Российская армия готова приступить к разминированию города, на это уйдет пять дней.
Если украинцы, как утверждают в Киеве, контролируют город, пускай они и занимаются разминированием.
Если Украина считает, что мы используем это для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку.
Утверждения о том, что перемирие будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживают никакой критики, потому что это прекрасно видно со спутников, с дронов, с помощью других средств наблюдения.
Надеемся, практика гуманитарных перемирий будет продолжена.
Москва призывает США и Европу сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной миссии в Константиновке.
О контактах с Европой
Предметного обсуждения контактов с Европой пока нет, хотя Москва к ним открыта, европейцам нужен уполномоченный представитель.
Участие Европы в диалоге по Украине возможно после того, как Россия убедится в намерении европейцев способствовать мирному процессу.
Что касается возможного участия в переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона от лица Европы — у нас нет возможности пока что-то говорить, выдвигались разные варианты.
О переговорах в Абу-Даби
Предложений по выходу действующих членов НАТО из альянса, в частности Финляндии, на переговорах в Абу-Даби не выдвигалось, речь об этом не шла (ранее об этом сообщали СМИ. — «Ъ»).
Решение о расширении состава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию будет принимать президент РФ Владимир Путин, если появится такая необходимость.
Условия в Абу-Даби для проведения трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию были комфортные и благоприятные.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе.