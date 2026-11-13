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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков о готовности к диалогу с Европой и гуманитарной миссии в Константиновке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, заявил, что РФ готова возобновить контакты с европейцами, если у них будет желание и уполномоченный представитель, а также прокомментировал утверждения о том, что Москва хочет использовать перемирие в Константиновке для переброски военных. Подробнее — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре)

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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О гуманитарной миссии в Константиновке

  • Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия в Константиновке будет проведена под руководством омбудсменов России и Украины при мониторинге СМИ из США и других стран.

  • Россия утверждает, что именно ВС РФ контролируют Константиновку.

  • Российская армия готова приступить к разминированию города, на это уйдет пять дней.

  • Если украинцы, как утверждают в Киеве, контролируют город, пускай они и занимаются разминированием.

  • Если Украина считает, что мы используем это для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку.

  • Утверждения о том, что перемирие будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживают никакой критики, потому что это прекрасно видно со спутников, с дронов, с помощью других средств наблюдения.

  • Надеемся, практика гуманитарных перемирий будет продолжена.

  • Москва призывает США и Европу сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной миссии в Константиновке.

О контактах с Европой

  • Предметного обсуждения контактов с Европой пока нет, хотя Москва к ним открыта, европейцам нужен уполномоченный представитель.

  • Участие Европы в диалоге по Украине возможно после того, как Россия убедится в намерении европейцев способствовать мирному процессу.

  • Что касается возможного участия в переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона от лица Европы — у нас нет возможности пока что-то говорить, выдвигались разные варианты.

О переговорах в Абу-Даби

  • Предложений по выходу действующих членов НАТО из альянса, в частности Финляндии, на переговорах в Абу-Даби не выдвигалось, речь об этом не шла (ранее об этом сообщали СМИ. — «Ъ»).

  • Решение о расширении состава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию будет принимать президент РФ Владимир Путин, если появится такая необходимость.

  • Условия в Абу-Даби для проведения трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию были комфортные и благоприятные.

  • Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе.

Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
Дмитрий Песков
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Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор