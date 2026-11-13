Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия в Константиновке будет проведена под руководством омбудсменов России и Украины при мониторинге СМИ из США и других стран.

Россия утверждает, что именно ВС РФ контролируют Константиновку.

Российская армия готова приступить к разминированию города, на это уйдет пять дней.

Если украинцы, как утверждают в Киеве, контролируют город, пускай они и занимаются разминированием.

Если Украина считает, что мы используем это для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку.

Утверждения о том, что перемирие будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживают никакой критики, потому что это прекрасно видно со спутников, с дронов, с помощью других средств наблюдения.

Надеемся, практика гуманитарных перемирий будет продолжена.