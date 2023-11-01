Массажиста из Белореченска снова осудили на 12 лет строгого режима за педофилию

Суд в Белореченске повторно вынес приговор массажисту Сергею Марину, обвиняемому в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего пациента. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Белореченский районный суд в мае 2021 года обвинил массажиста в насильственных действиях сексуального характера над пятилетним мальчиком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Вышестоящий суд отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение в другом составе суда.

Однако, повторно рассмотрев уголовное дело, суд снова посчитал, что вина массажиста доказана. Ему не сократили срок заключения. Кроме того, ему запретили на три года работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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