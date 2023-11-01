На найм машин скорой помощи в Уфе направят до 24 млн рублей

Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Башкирии на аукционе 13 ноября намерен выбрать поставщика услуг по найму автомобилей с экипажем для нужд Калининской подстанции в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 24,72 млн руб.

Услуги должны быть оказаны с 20 декабря текущего года до 10 июня 2024 года. В оперативных целях и в связи с условиями эпидемиологической обстановки место предоставления транспорта может меняться, отмечается в документации.

Всего требуется 13 автомобилей скорой помощи в смену. Машины должны быть класса В, не ранее 2020 года выпуска, оснащенные тележкой-каталкой со съемными жесткими носилками, газовым баллоном на 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону, навигатором и видеорегистратором. Гарантированный срок службы автомобиля — не менее 53,9 тыс. часов.

Майя Иванова

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