Экс-депутата из Екатеринбурга могут наказать за дискредитацию и неуважение к власти

Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика могут привлечь к ответственности за посты во «ВКонтакте». Силовики обнаружили в публикациях сообщества «Евгений Боровик / Личная страница» признаки дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3) и неуважения к власти или обществу (ч.3 ст. 20.1 КоАП). Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

В ГУ МВД по Свердловской области депутату ответили, что материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены в полицию Екатеринбурга. Прокурор региона Борис Крылов ответил Андрею Альшевских, что в связи с размещением в сообществе «материалов антироссийской направленности», в Роскомнадзор был направлен запрос для ограничения доступа к нему. Также надзорное ведомство организовало собственную проверку.

«В сортах экстремистов не разбираюсь. Хоть идейные, хоть продажные. Все они руководствуются общими целями — нанести вред России, расколоть нашу страну, опорочить защитников Отечества. Что ни в коем случае нельзя допускать»,— написал господин Альшевских.

Евгений Боровик был депутатом гордумы в период 2013—2018 годов.

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