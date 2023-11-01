Великобритания несет судебные издержки

Владимир Потанин не хочет давать бывшей жене второго шанса — бизнесмен попросил Верховный суд Великобритании отказать экс-супруге Наталье в подаче нового иска о разделе имущества. Она уже четыре года пытается добиться рассмотрения бракоразводного дела в Англии. Процесс может стать одним из самых дорогих в истории страны, госпожа Потанина претендует на $9 млрд компенсаций. Однако в самом Соединенном Королевстве не рады вниманию бывшей семейной пары к своей юрисдикции. Почему? И какие перспективы у этого разбирательства? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин во время съезда РСПП в марте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Потанин во время съезда РСПП в марте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Три земельных участка, два дома, один из которых на Рублевке, и $40 млн, — итог 30-летнего брака для Натальи Потаниной. Ее бывший муж, впрочем, внес бы в этот список одну поправку: он утверждает, что уже выплатил после развода почти $85 млн.

Подмосковная недвижимость оказалась невостребованной. В 2014 году, когда и начался процесс раздела имущества, экс-супруга миллиардера получила вид на жительство в Великобритании. Главное, на что она претендовала, — половина доли Владимира Потанина в «Норникеле» и дивиденды от нее. Однако в России рассмотрение дела затягивалось, в итоге требования Натальи были отклонены из-за истечения срока давности.

Тогда бывшая жена предпринимателя подала аналогичный иск в Высокий суд Лондона. О том, как все развивалось дальше, “Ъ FM” рассказал юрист из Англии Дмитрий Гололобов: «Госпожа Потанина подала иск, в котором утверждала, что она прожила больше года в Великобритании и имеет право попросить иной раздел имущества, нежели тот, что был произведен в России.

Суд первой инстанции это прошение отклонил, однако апелляция потом дала делу ход. Но Владимир Потанин это оспорил, заметив, что процесс уже состоялся в России. Теперь же мы через несколько месяцев узнаем, что постановит на эту тему Верховный суд. Будет ли это прецедентом? Да, конечно».

Собственно, прецедентность разбирательства и смущает британские суды. Лондонская инстанция, например, прямо заявляла, что если дать этому делу ход, то Великобритания превратится в мировой центр бракоразводного туризма. Состоятельные пары начнут специально получать визы и виды на жительство в Соединенном Королевстве, чтобы делить имущество именно здесь.

Отчасти это происходит уже сейчас, заметил директор московского офиса Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «В Великобритании суды любят делить все пополам между супругами. Именно поэтому жены олигархов обожают судиться именно в этой стране.

Несмотря на то, что зачастую может быть подписан брачный договор, а раздел имущества произведен несколько лет назад, никто не мешает начать новый судебный процесс, по итогам которого можно получить деньги».

Щедрость британских судов доказывает даже дело Потаниных. Рассматривая его, одна из инстанций назвала сумму выплат, которую Наталья получила после развода в России, ничтожной. Это аргумент в пользу бывшей жены миллиардера. А еще в ее пользу может сыграть подсанкционный статус экс-супруга, отметила советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Letigation Гаяне Штоян:

«Если смотреть на тенденции, которые сейчас происходят во многих судебных системах разных юрисдикций, то есть основания предполагать, что сложившаяся геополитическая ситуация все-таки сыграет госпоже Потаниной на руку.

Возможно, будет иметь важное значение то, что те средства, которые она намерена взыскать в суде, станут расходоваться в Великобритании».

Но даже если Наталья Потанина все-таки добьется рассмотрения дела в Лондоне, иск вернут в ту инстанцию, которая однажды встала не на ее сторону. К тому же, в британском правительстве уже пообещали бороться с щедростью судов, а в России нет правовых актов, обязующих исполнять их решения.

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Андрей Загорский