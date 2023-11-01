«Цифровая Россия» запускает проект переподготовки участников СВО по ИТ-специальностям

Партия «Единая Россия» в рамках партпроекта «Цифровая Россия» с 1 ноября запускает программу профессиональной переподготовки участников специальной военной операции, с помощью которой можно будет освоить новую цифровую специальность.

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«С 1 ноября «Цифровая Россия» запускает проект «Профессия цифра». В рамках проекта ветераны СВО смогут освоить новые цифровые специальности. Создание подобного проекта – логичный шаг в условиях, при которых необходимо создать оптимальную социальную среду для бывших военнослужащих: и государство, и «Единая Россия» это понимают», – рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта Антон Немкин.

Партнером проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет – участник государственной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». «Университет имеет сетевые договоры с вузами для совместной реализации программ переобучения», – добавил он.

Для пилотного запуска проекта были выбраны десять субъектов Российской Федерации: ДНР, Курская, Астраханская, Волгоградская, Рязанская, Нижегородская области, Республика Калмыкия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. «Это один из наиболее значимых проектов для нас сегодня, поэтому были отобраны субъекты, в которых работают наиболее активные региональные координаторы партпроекта», – отметил Антон Немкин.

Предполагается, что первую группу участников проекта соберут на базе подразделения Донбасского государственного технического университета. «Министр образования ДНР выделит кураторов от вуза по программам переподготовки участников спецоперации в области», – рассказал парламентарий.

Как подчеркнул ректор Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) Александр Аноприенко, проект «Профессия цифра» позволит вчерашним военнослужащим-ветеранам и особенно инвалидам боевых действий приобрести компетенции новой, цифровой специальности. «Руководство, сотрудники ДонНТУ – ведущего вуза в сфере информационных технологий – считают для себя большой честью принимать участие в этом проекте», – добавил он.

Изначально переобучение участников проекта будет проходить в онлайн-режиме на базе ТГУ. С 2024 года планируется подключение вузов-партнеров. В частности, переподготовка будет проходить по следующим программам:

– Азбука цифры. Графический дизайн. Разработка логотипа и фирменного стиля.

– Анализ данных на языке R.

– Аналитик кибербезопасности (CCNA Cyber OPS).

– Запуск технологичных стартап-проектов.

– Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультироторного типа.

– Основы синтеза и моделирования цифровых схем на ПЛИС.

– Профессия Scrum-мастер.

– Разработка нейронных сетей на Python с нуля.

– Разработчик пользовательского интерфейса (UI-дизайнер).

– Сетевое оборудование и технологии.

– Цифровое 2D- и 3D-моделирование.

– BI-аналитика: введение в анализ и визуализацию данных.

– Excel-аналитик.

– Excel для анализа данных.



– Python для анализа данных.

Все программы переподготовки рассчитаны на 72 часа, по результатам успешного окончания обучения участники получат свидетельства о повышении квалификации, а также смогут воспользоваться содействием со стороны региональных координаторов в трудоустройстве. «Мы со стороны партии также будем контролировать трудоустройство новых ИТ-специалистов после окончания переподготовки», – заверил Антон Немкин.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале «Работа России». До конца 2023 года программу переобучения пройдут до 150 человек, в 2024 году квота будет расширена.

Партия «Единая Россия» запустила проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.