Россиянки оспаривают десятку

В китайском Чжухае стартовал WTA Elite Trophy — второе по значению итоговое состязание Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $2,4 млн. В числе его двенадцати участниц сразу три россиянки — Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, каждая из которых имеет шансы завершить нынешний сезон в первой десятке мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Fred Lee / Getty Images Вероника Кудерметова

Фото: Fred Lee / Getty Images

Турнир, который начался в Чжухае — городском округе, расположенном на юге Китая недалеко от Макао, уникален в том смысле, что у мужчин аналогичного состязания не существует. Идея выявления сильнейшей среди теннисисток первой двадцатки, не попавших на главное итоговое состязание, с участием топ-8, принадлежит исключительно WTA. Формула турнира тоже не слишком характерна для тенниса. На предварительном этапе 12 спортсменок разбиты на четыре группы, а в стадию play-off, которая состоит из двух полуфиналов и финала, выходят лишь их победительницы. Впервые WTA Elite Trophy состоялся в 2015 году. До этого на протяжении шести лет на Бали и в Софии WTA проводила другое второстепенное итоговое состязание — Tournament of Champions, но там выступали восемь спортсменок, отбиравшихся по особому регламенту.

Первой победительницей WTA Elite Trophy оказалась американка Винус Уильямс. Затем чемпионками становились чешка Петра Квитова, немка Юлия Гёргес, а также две будущие первые ракетки мира — австралийка Эшли Барти и белоруска Арина Соболенко. После этого из-за пандемии коронавируса, которая на три года вычеркнула из профессионального теннисного календаря все китайские турниры, в истории WTA Elite Trophy наступила длительная пауза. Из россиянок на 5-тысячном стадионе, сооруженном в особой экономической зоне на острове Хэнцинь, дважды играла Елена Веснина, по разу — Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, но в полуфинал никому из них выходить не доводилось. Теперь же в чжухайскую дюжину попала не только Касаткина, оказавшаяся в группе «Азалия» с чешкой Барборой Крейчиковой и Магдой Линетт из Польши, но и Людмила Самсонова с Вероникой Кудерметовой, которым в группе «Роза» противостоит получившая wild card 37-я ракетка мира китаянка Чжу Линь. Кроме того, в группу «Камелия» вошли американка Мэдисон Кис, бразильянка Беатрис Хаддад Майя и француженка Каролин Гарсия, а в группу «Орхидея» — Елена Остапенко из Латвии, китаянка Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич.

Для российских теннисисток WTA Elite Trophy имеет принципиальное значение с точки зрения борьбы за звание первой ракетки страны. В классификации, которая учитывает очки, набранные с января, они сейчас стоят очень плотно: Самсонова идет 15-й (2545 баллов), Кудерметова — 16-й (2460), Касаткина — 17-й (2410). Учитывая, что после каждого матча группового этапа победительница получает 80 очков, а проигравшая — 40, шансы Самсоновой сохранить лидерство достаточно высоки, хотя все еще может измениться. Все-таки за победу в турнире в зависимости от количества выигранных матчей в группе можно заработать 700 или 660 баллов, а за выход в финал — 440 или 400. Более того, поскольку Крейчикова, замыкающая первую десятку, перед стартом имела 2775 очков, каждая из трех россиянок все еще претендует на то, чтобы занять престижное место в топ-10 по итогам года.

Впрочем, для Кудерметовой решение этой задачи серьезно усложнилось. Дело в том, что во вторник она уступила Чжу Линь — 6:7 (5:7), 1:6, в то время как Крейчикова переиграла Линетт — 6:2, 6:4, а Хаддад Майя победила Кис — 6:4, 6:4. После эффектного триумфа в начале октября на крупном турнире в Токио Кудерметова явно потеряла уверенность. В первой партии она вела — 5:3, но отдала следующие два гейма, не реализовав при счете 5:4 сетбол на чужой подаче, а затем допустила ошибку на финише тай-брейка. После этого ошибки у россиянки посыпались одна за другой. Неудивительно, что китаянка, которой в перерыве между партиями потребовались обезболивающая таблетка и помощь массажиста, даже несмотря на неважное самочувствие, получила полное преимущество. Победив в двух партиях с хорошим соотношением выигранных и проигранных геймов (+6), Чжу Линь теперь будет готовиться к встрече с Самсоновой. Правда, в среду в этой группе выходной день, зато в группе «Азалия» пройдет центральный матч между Крейчиковой и Касаткиной.

Евгений Федяков