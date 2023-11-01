На реконструкцию канализации в Нефтекамске направят более 2 млрд рублей

Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Башкирии на конкурсе 16 ноября выберет подрядчика реконструкции напорных коллекторов от биологических очистных сооружений Нефтекамска до выпуска в реку Кама (18,6 км), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,41 млрд руб.

Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.

В сентябре текущего года президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил Башкирии казначейский кредит на сумму 3,5 млрд руб. Средства направят на обновление коммунальной инфраструктуры Уфы и Нефтекамска, сообщало министерство ЖКХ республики. В Нефтекамске реконструируют напорные коллекторы от биологических очистных сооружений, а в Уфе отремонтируют водопроводы на Ижевской, Трамвайной, Тимашевской улицах и улице Дружбы народов.

20 октября МУП «Нефтекамскводоканал» объявило конкурс на реконструкцию напорных коллекторов в двухтрубном исполнении от канализационной насосной станции (КНС) №4 до КНС №2 и от КНС №2 до городских биологических очистных сооружений. Итоги планируется подвести 11 ноября. Начальная цена контракта составляет 1,31 млн руб.

В ноябре 2022 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию очистных сооружений Нефтекамска за 2,6 млрд руб. с уфимским ООО «Бургеоинжиниринг». Работы должны завершиться в 2025 году.

Майя Иванова

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