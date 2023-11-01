УГМК построит жилой комплекс на проспекте Космонавтов рядом с Metro на Эльмаше

Рядом с гипермаркетом Metro на Эльмаше УГМК планирует построить жилой комплекс, рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Новый ЖК появится по адресу пр. Космонавтов, 100.

«Планируем строительство жилого комплекса площадью 50 тыс. кв. м класса комфорт+ или бизнес. Сейчас занимаемся проектированием»,— рассказал господин Мордовин, добавив, что на строительную площадку хотят выйти в следующем году.

Согласно данным администрации Екатеринбурга, сейчас для данного земельного участка меняют зону с Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). С таким обращением в комиссию по Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) обратился специализированный застройщик «УГМК-Навигатор». «Устанавливаемое зонирование соответствует решениям Генерального плана, согласно которому в отношении данной территории предусмотрена жилая зона»,— прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ранее на данном участке рассматривалось строительство гастроцентра. Кроме того, в утвержденной администрацией Екатеринбурга стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района на ближайшие семь лет говорится, что на Космонавтов, 100 планировали строить сельскохозяйственный рынок. По словам Евгения Мордовина, от этих планов отказались, так как предполагается, что будущий проект станет многофункциональным жилым комплексом, включающим в себя разные функции.

Мария Игнатова

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