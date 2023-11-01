Силовики обыскали кабинет руководителя фракции ЛДПР в красноярском заксобрании

В рабочем кабинете руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова прошел обыск. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил его однопартиец, депутат красноярского горсовета Семен Сендерский. Причины обыска ему неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Телефон господина Глискова недоступен, его местонахождение коллегам неизвестно. Силовые структуры ситуацию не комментируют. «Надеюсь, это какое-то недоразумение»,— записал в своем Telegram-канале депутат заксобрания Денис Терехов («Новые люди»).

По данным ТАСС, депутат задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Делом занимается управление Следственного комитета на транспорте.

Александр Глисков — известный красноярский политик. В сентябре 2023 года участвовал в выборах губернатора Красноярского края и занял второе место.

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Валерий Лавский