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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:37

В Дагестане арестованы семеро участников беспорядков в аэропорту

В Дагестане рассмотрены первые административные материалы на участников воскресных беспорядков в аэропорту Махачкалы. Все они будут арестованы за мелкое хулиганство на сроки от шести до десяти суток.

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел административные материалы в отношении пяти местных жителей, нарушавших общественный порядок в аэропорту Уйташ и не повиновавшихся законным требованиям представителей власти, сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. После она сообщила, что суд рассмотрел еще два административных протокола и вынес по ним решения об арестах.

Постановлениями суда все пятеро признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, четверым — аналогичное наказание сроком на шесть суток.

Постановления могут быть обжалованы в Верховном суде республики в течение десяти суток со дня вручения или получения их копий.

Юлия Рыбина, Махачкала

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