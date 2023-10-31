В России появится реестр участников рынка креативных индустрий

Группа сенаторов и депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по экономполитике Денисом Кравченко («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность «креативной индустрии». О его подготовке 30 октября сообщили «Ведомости».

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» уточняется, что в настоящее время действует около 20 законов, регулирующих деятельность, относящуюся к креативным индустриям (кинопроизводство, информационные технологии, архитектура). Но ни один из этих законов не определяет, что именно входит в креативные индустрии, отмечают авторы инициативы.

Сам законопроект направлен на определение основ регулирования организации и развития в РФ креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, уточняется в пояснительной записке. Документ устанавливает условия деятельности и возможные меры государственной поддержки субъектов программы.

В соответствии с проектом закона, к креативным индустриям предлагается относить «экономическую деятельность», связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, а также распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Уже в рамках креативных индустрий идет подразделение на использующие историко-культурное наследие (художественные промыслы и ремесла, деятельность галерей), литературу и искусство, фонограммы, информационно-телекоммуникационные технологии (создание компьютерных игр, реклама, издательское дело, деятельность СМИ), а также прикладное творчество.

Согласно проекту, субъектами креативных индустрий смогут считаться юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестрах на территории РФ, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Субъекты должны быть включены в единый реестр креативных индустрий и работать в России, уточняется в документе. Правительство установит порядок формирования и ведения реестра, в том числе состав включаемых в него сведений о субъектах креативных индустрий, а также определит уполномоченный орган исполнительной власти, который будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики в этой сфере. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что «вероятнее всего» таким органом станет Минкульт. «Ъ» направил запрос в Минкульт.

Президент РФ Владимир Путин в августе дал поручение правительству актуализировать Концепцию развития креативных индустрий. Так, президент распорядился обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих определение понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение перечня творческих (креативных) индустрий, утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в экономику страны.

Концепция развития творческих индустрий до 2030 года была принята правительством в 2021 году. Согласно документу, доля креативных индустрий в экономике должна была увеличиться с 2,21% до 3% к 2024 году и достигнуть 6% к 2030 году. «Сейчас в разных регионах развиваются агентства креативных индустрий, которые начали появляться в ходе реализации концепции, они сфокусированы на увеличении ВВП и выстраивают работу параллельно с Минкультом (правительство Москвы, в частности, в 2020 году создало Агентство креативных индустрий)»,— объясняет собеседник «Ъ» на медиарынке. По его мнению, такая ситуация могла не устраивать Минкульт, поэтому сейчас министерство рассчитывает перехватить курирование отрасли.

Юлия Юрасова