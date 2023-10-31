Чем известен врио главы Вологодской области Георгий Филимонов

31 октября в отставку по собственному желанию ушел губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Филимонов Георгий Юрьевич родился 23 февраля 1980 года в Томске, позже его семья переехала в Череповец.

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Фото: пресс-служба президента РФ Георгий Филимонов

Фото: пресс-служба президента РФ

Под руководством отца с детства занимался боевыми искусствами — ушу, кикбоксинг, карате, тхэквондо. Заслуженный мастер спорта России, был членом национальной сборной по кикбоксингу. Многократный чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу, победитель и призер турниров по спортивному ушу и другим боевым искусствам.

В 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «международные отношения». Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН. В 2005–2006 годах работал на организационной и координационной работе в секретариате Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в «Группе восьми».

С 2005 по 2009 год работал в администрации президента в качестве советника управления по внешней политике. Занимался информационно-аналитическим и организационным обеспечением деятельности президента, а также подготовкой внешнеполитических мероприятий с участием главы государства.

С 2009 по 2014 год — на руководящих должностях в корпоративном секторе. С 2009 года — доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, с января 2011 года — заместитель заведующего кафедрой, с 2014 года — профессор кафедры теории и истории международных отношений. В 2014–2017 годах был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2015 года — действительный член Академии военных наук. С ноября 2021 года работал заместителем председателя правительства Московской области, курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.

Доктор политических наук, тема диссертации — «Роль "мягкой силы" во внешней политике США». Является автором научных статей и монографий о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России. Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.

Отец Георгия Филимонова Юрий — вице-президент Федерации кикбоксинга России, в 1994 году он основал Центр боевых искусств в Череповце.