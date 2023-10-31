Итоги правления Олега Кувшинникова

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил об уходе в отставку. Как изменился регион за время его правления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кувшинников

Фото: пресс-служба президента РФ Олег Кувшинников

Фото: пресс-служба президента РФ

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область с 28 декабря 2011 года (с 14 декабря 2011 года — в качестве врио) и проработал губернатором 11 лет, 10 месяцев и 17 дней.

За время его правления население области снизилось на 5,7% — с 1,196 млн человек на начало 2012 года до 1,128 млн человек на начало 2023-го (оба раза 43-е место среди субъектов РФ).

Рождаемость снизилась на 36,9% — с 13 на 1 тыс. населения за 2011 год (36-е) до 8,2 за 2022-й (48-е место). Смертность за тот же период снизилась на 7,6% — с 15,7 на 1 тыс. населения (65-е место) до 14,5 (53-е место).

Уровень безработицы снизился на 4,2 п. п.— с 7,5% по итогам 2011 года (37-е место) до 3,3% по итогам 2022-го (52-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 2,6 раза — с 20,3 тыс. руб. в 2011 году до 53,1 тыс. руб. в 2022-м (оба раза 30-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 2,1 раза — с 8,5 тыс. руб. (21-е место) до 17,6 тыс. руб. (19-е место).

Валовой региональный продукт Вологодской области в 2011–2022 годах вырос с 323,1 млрд руб. до 837,9 млрд руб. В 2011 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 39,3 млрд руб., расходов — 46,5 млрд руб. (дефицит — 7,2 млрд руб.). Прогнозируемый общий объем доходов области в 2023 году составляет 111,6 млрд руб., расходов — 132,2 млрд руб., дефицит — 20,5 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2011 году составлял 111,1%, в 2022 году — 94,4%.

Количество зарегистрированных преступлений в Вологодской области уменьшилось с 2108 на 100 тыс. человек по итогам 2011 года до 1542 за 2022-й.