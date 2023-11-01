Статья в защиту

Белый дом упрощает защиту кандидатских диссертаций в приоритетных областях научно-технологического развития. Аспиранты, имеющие не менее десяти значимых научных публикаций, смогут защититься «по статьям», то есть вместо полной рукописи научной работы представить доклад с обзором своих публикаций. В Минобрнауки рассчитывают, что это позволит соискателям уделять больше времени экспериментальным исследованиям. Новшество призвано внести свой вклад в достижение Россией технологического суверенитета, ну или как минимум позволит «обкатать» индивидуальную траекторию защиты для ограниченного круга способных молодых ученых-практиков.

Венера Петрова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, вносящее изменения в систему научной аттестации. Аспиранты-очники смогут защищать кандидатскую диссертацию в приоритетных научных отраслях в упрощенном формате — в виде научного доклада, содержащего обзор ранее опубликованных ими работ. У соискателя при этом должно быть не менее десяти научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий. Они должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня, утверждаемого Минобрнауки по рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при министерстве, или в приравненных к ним изданиях, которые учитываются международными базами данных. Другими словами, вместо рукописи научной работы со средним объемом 150–200 страниц на защиту можно будет представить доклад с обзором своих статей. Это позволит сконцентрироваться на исследовании, сократив этап подготовки его описательной части. Как пояснили “Ъ” в Минобрнауки, на первом этапе новшество распространится на диссертации в области технических, физико-математических и других естественных наук. «Направления, отнесенные к приоритетам научно-технологического развития, требуют значительных экспериментальных исследований и занимают много времени в аспирантуре, поэтому не всегда есть возможность оформить текст диссертации и необходимые сопроводительные документы в установленные сроки. Перечень соответствующих научных специальностей будет определен ВАК»,— отмечают в ведомстве. Отметим, что похожий порядок защиты в 2021 году был установлен для соискателей докторской степени в гуманитарных, экономических и общественных науках (они должны иметь не менее 50 научных публикаций). Принятое постановление распространяет его и на докторские диссертации и в других научных областях. Очевидно, что послабления принимаются для содействия разработке приоритетных технологий и для продвижения по пути достижения технологического суверенитета. «Подготовка диссертации в виде доклада позволит применить индивидуальную траекторию защиты… для ограниченного круга способных молодых ученых, увеличит время для проведения экспериментальных исследований и их апробации, включая опубликование научных работ»,— пояснили в Минобрнауки. Академик РАН Алексей Хохлов в своем телеграм-канале отмечает, что, по его оценке, норма о присуждении ученых степеней на основании научного доклада / автореферата по результатам ранее опубликованных выдающихся работ касается не более одного процента всех защищаемых диссертаций. Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров считает, что новшество увеличит количество защит. Вместе с тем он отмечает, что ученая степень символизирует некий уровень экспертизы, работы, и диссертация — это законченный труд, демонстрирующий личный вклад автора в исследование. При защите по совокупности публикаций, у которых много авторов, личный вклад соискателя может полностью растворяться — и здесь диссертационным советам следует проявлять больше осторожности при его оценке, полагает эксперт. Сама по себе идея защиты по статьям вполне разумная, считает вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и сооснователь проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд. «Я бы приветствовал идею защиты по статьям в естественных науках и осторожнее относился к этому в общественных и гуманитарных»,— говорит эксперт. По его мнению, есть проблема критериев оценки статей. Он отмечает, что защита в Сколтехе предусматривает наличие статей в журналах достаточно высокого уровня, постановление же этого не оговаривает. В связи с этим есть опасность, что «люди будут печь какое-то количество ерунды и защищаться», считает Михаил Гельфанд. Он отмечает, что, с одной стороны, в последние десять лет наблюдается поток публикаций в «мусорных журналах», с другой — многие российские журналы озабочены своей репутацией и отзывают статьи с плагиатом или выгоняют из редакционных советов людей с подмоченной репутацией. «Если будет продолжаться это “очищение” журналов, то, может, идея с защитой по статьям — это неплохо. Если же за журналами никто следить не будет и это будет новый рынок — тогда это плохо. Вопрос в том, как это будет работать, как будет организован контроль»,— говорит эксперт.