Банкиры собрали урожай фиктивных кредитов

По 4,5 года колонии, что вдвое меньше сроков, запрошенных гособвинителем, получили бывшие владелец и топ-менеджеры разорившегося РАМ-банка. Экс-бенефициара Жасулана Тулепбекова, а также бывших председателя правления Наталью Асанович и председателя совета директоров банка Дениса Ширяева суд признал виновными в растрате более 1,6 млрд руб., что в итоге привело к банкротству кредитного учреждения. Хищения происходили по стандартной схеме — путем выдачи руководством РАМ-банка заведомо невозвратных займов подконтрольным соучастникам организациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Наталью Асанович, Дениса Ширяева и Жасулана Тулепбекова виновными в растрате средств РАМ-банка, но сроки им дал вдвое меньше, чем просила прокуратура

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Суд признал Наталью Асанович, Дениса Ширяева и Жасулана Тулепбекова виновными в растрате средств РАМ-банка, но сроки им дал вдвое меньше, чем просила прокуратура

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Разбираться в обстоятельствах исчезновения капитала из РАМ-банка следственный департамент МВД начал в октябре 2020 года, почти через полтора года после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее банк с долгом перед кредиторами в размере более 2,4 млрд руб. лишился из-за сокрытия своего реального финансового положения, заключения фиктивных сделок, позволявших обеспечивать формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впрочем, круг подозреваемых следствие очертило достаточно быстро. Уже в феврале 2021 года после допросов были задержаны бывшие председатель правления и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев, а также экс-бенефициар этого кредитного учреждения Жасулан Тулепбеков. Отметим, что последние двое совмещали службу в банке с работой в ростовском ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем. Кстати, основная деятельность этой фирмы связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, как правило, и выдавали кредиты. Причем получал их узкий круг компаний, из-за чего, как отмечал регулятор еще до возбуждения уголовного дела, на балансе банка «образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна».

Через два дня после задержания всем троим фигурантам предъявили обвинения, но уже не в мошенничестве, а в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия Тверской суд столицы отправил Наталью Асанович, Дениса Ширяева и Жасулана Тулепбекова в СИЗО.

Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, по сути, сами себе заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 млрд руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми ущерб. Как полагали в правоохранительных органах, именно подобная политика руководства РАМ-банка и стала причиной его краха.

Судебный процесс над обвиняемыми Асанович, Ширяевым и Тулепбековым начался в Пресненском суде столицы более года назад. В ходе состоявшихся недавно прений гособвинитель затребовал для них почти максимальные сроки. В частности, экс-бенефициар РАМ-банка, по мнению прокурора, заслуживал 9,5 года колонии общего режима, а его подельники по девять лет.

Впрочем, судья Елена Абрамова, согласившись с тем, что вина подсудимых стороной обвинения доказана, назначила им вдвое меньше запрошенного представителем надзорного органа — по 4,5 года каждому. При этом, если приговор не будет обжалован сторонами и вступит в законную силу, то в зачет отбытого наказания всем троим осужденным пойдут почти три года, которые они провели в СИЗО во время следствия и судебного процесса.

Олег Рубникович