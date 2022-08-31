Банк растащили на троих

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех бывших топ-менеджеров обанкротившегося РАМ-банка. Экс-финансисты Наталья Асанович, Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев обвиняются в растрате более 1,6 млрд руб. По версии следствия МВД, вывод денег из банка осуществлялся путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам, которые были подконтрольны участникам преступной группы. Впоследствии подобные махинации, как полагают в полиции, привели к банкротству РАМ-банка.

На расследование этого уголовного дела следственному департаменту МВД понадобилось чуть больше года. Соответствующее заявление в правоохранительные органы от Агентства по страхованию вкладов поступило в полицию в сентябре 2019 года, через два месяца после отзыва у РАМ-банка лицензии. Ее он лишился в том числе и из-за «финансирования организаций, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства». В поступившем в полицию чуть позже еще одном заявлении из Центробанка речь шла об ущербе в размере как минимум 2,2 млрд руб.

Изначально уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц по факту об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты в нем появились в феврале прошлого года, когда следователи задержали бывших председателя совета директоров РАМ-банка Дениса Ширяева, основного бенефициара Жасулана Тулепбекова, а также председателя правления и одновременно председателя кредитного комитета банка Наталью Асанович. Обвинение всем троим предъявили уже в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Стоит отметить, что за год до этого госпожа Асанович пыталась оспорить свое увольнение из банка конкурсным управляющим. Однако все, чего ей удалось добиться за полгода до ареста, да и то только уже в апелляционной инстанции,— получение небольших выплат за работу в выходные и праздничные дни.

Следственный департамент тем временем пришел к выводу, что растрату участники преступной группы совершили с февраля 2016 года по июль 2019 года. За это время при их непосредственном участии были выданы заведомо невозвратные кредиты множеству как сомнительных, так и откровенно фиктивных фирм, не ведших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом все они якобы были подконтрольны топ-менеджерам РАМ-банка. В общей сложности таким образом, по версии следствия, фигурантами было выведено из кредитного учреждения более 1,6 млрд руб., которыми они «распорядились по своему усмотрению». Как полагают в полиции, в итоге подобная деятельность обвиняемых привела к банкротству РАМ-банка.

Завершено расследование этого дела было в декабре 2021 года. По данным “Ъ”, своей вины ни один из фигурантов не признал. Более того, адвокаты той же Натальи Асанович настаивали, что в этом деле вообще отсутствует ущерб, подтверждением чему могут являться переданные ими следствию документы. Впрочем, пока это не помогло фигурантам добиться даже изменения меры пресечения хотя бы на домашний арест.

Рассматривать это уголовное дело, утвержденное первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, предстоит Пресненскому райсуду столицы.

Олег Рубникович