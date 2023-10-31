Суд вернул тамбовскому добытчику титана 3 тысячи га спорных земель

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск областной прокуратуры и обязал местное ООО «Агроальянстамбов» вернуть ООО «ГПК "Титан"» земли сельхозназначения площадью более 29 млн кв.м, расположенные в границах месторождения «Центральное» Рассказовского округа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что спорные земли были представлены ООО «ГПК "Титан"» в долгосрочную аренду для уставных целей — добычи и обогащения руды редких металлов. Бывший руководитель общества (его имя не называется) в декабре 2021 года передал участки в субаренду ООО «Агроальянстамбов» по стоимости в три раза ниже рыночной. В результате сделки «Титан» лишился 96,3% активов, «что привело к невозможности распоряжения земельными участками и осуществления основных видов деятельности на весь период субаренды».

По данным Rusprofile.ru, в Тамбове зарегистрировано два юрлица с наименованием ООО «ГПК "Титан"» — одно в 2003 году для геолого-разведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, другое в 2018 году для добычи и обогащения руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т. п). Генеральным директором обеих компаний с 12 августа 2022 года является Александр Ельцов, до него эту должность несколько лет занимал Сергей Ерин. Основным владельцем обществ выступает корпорация развития Тамбовской области, находящаяся в процессе банкротства. Ее конечный бенефициар — областная администрация. Информация о выручке зарегистрированного в 2003 году «Титана» за последние четыре года не опубликована, 2022 год он закончил с чистым убытком в 165 тыс. руб. Зарегистрированный в 2018 году «Титан» в прошлом году поручил выручку в размере 6,3 млн руб. и чистую прибыль на 389 тыс. руб.

Новое юрлицо «Титана» было зарегистрировано для получения лицензии на право пользования недрами для промышленной разработки месторождения. Бывший гендиректор компании Сергей Ерин рассказывал «Ъ-Черноземье», что это позволит «Титану» использовать весь восточный участок месторождения с титановым сырьем. После получения лицензии «Титан» должен был приступить к разработке проекта опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год. Возводить опытное производство, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб., власти рассчитывали с привлечением средств инвесторов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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