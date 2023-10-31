ХМАО ожидает снижения добычи нефти на 3,6%

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) нефтедобывающие предприятия по итогу этого года ожидают падения добычи нефти. По данным ТАСС, в 2023 году предприятия добудут около 215 млн тонн нефти и это на 3,6% ниже, чем в прошлом году.

Как следует из принятого правительством региона проекта закона о бюджете Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, объем добычи нефти в округе в 2024 году составит 222 млн тонн, 2025 году — 220 млн тонн, 2026 году — 219 млн тонн. В то же время прогнозная цена за баррель нефти составляет в $63,4 по итогам 2023 года, $71,3 — в следующем году и порядка $70 — в 2025-2026 годах.

Издание отмечает, что долю ХМАО-Югры приходится около 42% общероссийской добычи.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте