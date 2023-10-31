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Коммерсантъ FM
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ЮНИСЕФ: сектор Газа превратился в кладбище для детей

Число погибших с 7 октября детей в секторе Газа превысило 3,4 тыс., сообщил официальный представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер. По его словам, сектор Газа превратился в кладбище для детей.

Фото: Ahmed Zakot, Reuters

Фото: Ahmed Zakot, Reuters

Представитель ЮНИСЕФ снова призвал власти Израиля немедленно прекратить огонь и открыть пропускные пункты для гуманитарной помощи. «Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы тысяче детей снова оказаться в безопасности»,— сказал представитель детского фонда ООН, его слова приведены на сайте организации.

По словам Джеймса Элдера, угроза для жизни детей в секторе Газа «не ограничивается бомбами и минометами». Новой угрозой может стать младенческая смертность от обезвоживания, поскольку Газа получает только 5% необходимого объема воды. Большая часть опреснительных установок не работают из-за повреждений или нехватки топлива.

Всего в секторе Газа, по данным палестинского Минздрава, с 7 октября погибли 8525 человек. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль будет блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, если выяснится, что она попадает боевикам «Хамаса».

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Война кто за кого».

Анастасия Ларина

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