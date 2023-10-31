Областной суд утвердил приговор Раджабу Раджабову за вымогательство

В третьем по счету судебном процессе общественного активиста Раджаба Раджабова осудили на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство доли в коммерческой фирме. Сегодня этот приговор оставил без изменения Нижегородский облсуд, отклонив жалобу осужденного. Ранее из-за нарушений апелляционная инстанция дважды отменяла вынесенный Раджабу Раджабову обвинительный приговор: сначала, когда его осудили на семь лет заключения, и затем, когда его наказали вдвое меньшим сроком в 3,5 года. Оба раза решение райсуда признавалось незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле обвинения, в ноябре-декабре 2020 года мужчина неоднократно требовал передачи ему 30% долей в ООО «Карьер Малокозинский» рыночной стоимостью свыше 7 млн руб. у собственника общества Сергея Богомолова. За это обвиняемый обещал перестать распространять порочащие коммерсанта сведения и писать на него и членов его семьи жалобы в различные госорганы.

Раджаб Раджабов сначала не признавал вину, затем решил ее признать и заключил досудебное соглашение с прокурором. Потом он отказался от признательных показаний и попытался доказать свою версию о том, что Сергей Богомолов якобы не отдал ему оговоренную долю за строительство дороги к песчаному карьеру. Обвиняемый Раджабов был арестован в январе 2021 года, а потерпевший Богомолов скончался во время последнего судебного процесса.

Иван Сергеев