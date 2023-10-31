Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Областной суд утвердил приговор Раджабу Раджабову за вымогательство

В третьем по счету судебном процессе общественного активиста Раджаба Раджабова осудили на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство доли в коммерческой фирме. Сегодня этот приговор оставил без изменения Нижегородский облсуд, отклонив жалобу осужденного. Ранее из-за нарушений апелляционная инстанция дважды отменяла вынесенный Раджабу Раджабову обвинительный приговор: сначала, когда его осудили на семь лет заключения, и затем, когда его наказали вдвое меньшим сроком в 3,5 года. Оба раза решение райсуда признавалось незаконным.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле обвинения, в ноябре-декабре 2020 года мужчина неоднократно требовал передачи ему 30% долей в ООО «Карьер Малокозинский» рыночной стоимостью свыше 7 млн руб. у собственника общества Сергея Богомолова. За это обвиняемый обещал перестать распространять порочащие коммерсанта сведения и писать на него и членов его семьи жалобы в различные госорганы.

Раджаб Раджабов сначала не признавал вину, затем решил ее признать и заключил досудебное соглашение с прокурором. Потом он отказался от признательных показаний и попытался доказать свою версию о том, что Сергей Богомолов якобы не отдал ему оговоренную долю за строительство дороги к песчаному карьеру. Обвиняемый Раджабов был арестован в январе 2021 года, а потерпевший Богомолов скончался во время последнего судебного процесса.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...