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Объем выданных автокредитов на Дону вырос на 94% за девять месяцев 2023 года

С января по сентябрь 2023 года в Ростовской области на покупку автомобилей было выдано 28,3 млрд руб. кредитов. Это на 94,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда в области было выдано займов на 14,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Согласно данным организации, также существенный рост объема выдачи кредитов на авто зафиксирован в Краснодарском крае, где за девять месяцев общий объем кредитования составил 40,7 млрд руб., что на 77% больше, чем с января по сентябрь 2022 года (23 млрд руб.).

На Ставрополье выдача кредитов на покупку транспортных средств относительно аналогичного периода года выросла на 90,6% — до 18,1 млрд руб.

Всего же в России за девять месяцев было выдано автокредитов на сумму 884,2 млрд. руб. или на 78,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (496,0 млрд. руб.).

Анастасия Назарова

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